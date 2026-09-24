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Canik'te Mavi Vatan bilimi: atölyeler, CANİKMAN ve deniz okuryazarlığı

Canik’te TÜBİTAK destekli '2 Nehir, 1 Deniz: Samsun’da Mavi Vatan' bilim şenliği, 36 atölye ve CANİKMAN gösterileriyle 26 Eylül’e kadar sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Taylan Polat

Canik'te Mavi Vatan bilimi: atölyeler, CANİKMAN ve deniz okuryazarlığı

Canik'te '2 Nehir, 1 Deniz: Samsun’da Mavi Vatan' şenliği başladı

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, TÜBİTAK desteğinde düzenlenen "2 Nehir, 1 Deniz: Samsun’da Mavi Vatan" bilim şenliği, ziyaretçilerini Canik Atatürk Spor Salonu'nda ağırlamaya başladı. Etkinlik, gençler ve ailelerin yoğun ilgisini çekerken, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek programlar sunuyor.

atölyeler ve uygulamalı etkinlikler:

Şenlik kapsamında katılımcılar, toplam 36 farklı atölyede deney ve gözlem etkinliklerine katılabiliyor. Deniz canlılarına ayrılan atölyelerde katılımcılara eğlenerek öğrenme imkanı sağlanıyor; yapay zeka araçlarıyla hazırlanan animasyon gösterimleri ise konuları görsel ve etkileşimli biçimde aktarıyor. Ayrıca etkinlikte yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz harp sistemleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

bilim gösterileri, robotlar ve çevre farkındalığı:

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü tarafından hazırlanan bilim gösterileri, şenliğe ayrı bir dinamizm katıyor. Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu olarak tanıtılan CANİKMAN da programda yer alarak gösterilerde sahne alıyor. Etkinlik, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor ve ekolojik okuryazarlık ile sıfır atık konularında çeşitli etkinliklerle çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Genel akış, bilim ile deniz temalarını bir araya getirerek hem bilgi aktarımını hem de uygulamalı öğrenmeyi ön plana çıkarıyor. Aileler için uygun tasarlanmış oturumlar ve gençlerin merakını tetikleyecek atölyeler, şenliğin katılımcı profiline uygun katma değer sunuyor.

Program 26 Eylül tarihine kadar sürüyor; ilgilenenler Canik Atatürk Spor Salonu'ndaki oturum takvimine göre katılım sağlayabiliyor.

CANİK BELEDİYESİ VE CANİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, TÜBİTAK&#039;IN DESTEĞİYLE...

CANİK BELEDİYESİ VE CANİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, TÜBİTAK'IN DESTEĞİYLE DÜZENLENEN "2 NEHİR, 1 DENİZ: SAMSUN'DA MAVİ VATAN" BİLİM ŞENLİĞİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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