Dolar 48,9954 +0,02%
Euro 55,6361 -0,13%
Bist 12.433,28 -1,27%
Altın Gram 6.602,77 +0,56%
EUR/USD 1,1352 -0,18%
Brent Petrol 96,77 -1,08%
--°

Canik'te meşe orman parkı yeni yüzüne hazırlanıyor

Canik Belediyesi, Hasköy Meşe Orman Park'ta yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapıyor; oyun alanları yenilenerek ziyaretçi konforu artırılıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Canik'te meşe orman parkı yeni yüzüne hazırlanıyor

Canik'te meşe orman parkı yeni yüzüne hazırlanıyor

Samsun Canik'te yer alan Hasköy Meşe Orman Park'ta yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Yıl boyunca yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan parkta yapılan müdahaleler, hem kullanım kolaylığı hem de görsel düzeni hedefliyor.

yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi:

Parkta mevcut yürüyüş yolları yenileniyor; zemin iyileştirmeleri ve peyzaj düzenlemeleri ile ziyaretçilere daha konforlu bir gezi alanı sunulması planlanıyor. Önceden hizmete açılan yeni oyun alanlarının yanı sıra çevre düzenlemeleri tamamlandığında alanın genel estetiği ve işlevselliği artacak.

kapsam, bakım ve gelecek planları:

Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki yeşil alanların genişletildiğini ve mevcut parkların bakımına öncelik verildiğini belirtiyor. Canik Belediyesi, park alanlarını 148 bin 881 metrekareye yükselttiğini bildirirken, yeni park projelerinin de projelendirme süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı çalışmalar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Canik’imize yeni parklar kazandırıyor, kullanımda olan parklarımızın bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz". Başkan Sandıkçı, oyun ve spor alanlarının çocuklar ve ailelerin önerileri doğrultusunda çeşitlendirildiğini, bakım-onarım ekiplerinin rutin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Yetkililer, Hasköy Meşe Orman Park'taki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla mekanın hem daha konforlu hem de estetik açıdan güçleneceğini belirtiyor. Canik Belediyesi'nin hedefi, 7'den 70'e tüm yaş gruplarının rahatça faydalanabileceği sosyal yaşam alanlarını artırmak ve mevcut parkların kullanım ömrünü uzatmak olarak özetleniyor.

Çalışmaların ilerleyişi ve açılış takvimi hakkında bilgiler, belediyenin duyuru kanallarından paylaşılacak; vatandaşlar tamamlanan alanları ziyaret ederek yenilikleri deneyimleyebilecek.

CANİK BELEDİYESİ HASKÖY MEŞE ORMAN PARK&#039;TA YENİLEME ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

CANİK BELEDİYESİ HASKÖY MEŞE ORMAN PARK'TA YENİLEME ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

tahtakale mahallesinde çöp evden 2 kamyon atık tahliye edildi
images

Kocaeli'de yağış alarmı: 795 personel, 371 araç ve dronlarla önlem
images

Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması
images

Küplü'de sulama kanallarında mahsur kalan balıklar amatörlerin çabasıyla göletle...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minareden yardım çağrısı: imam köylüleri traktörle müdahale etmeye çağırdı

futbol camiası ferhat gündoğdu'nun gözaltısı sonrası tepkilerini yükseltti

Afyonkarahisar'da elektrikli araç üretim merkezinde temaslar

Antalya'da güvenlik kamerası takibiyle kayıp kadın falezlerin dibinde bulundu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan