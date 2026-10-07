Canik'te projeyle camiler 11 bini aşkın çocuk ve gençle buluştu

Canik'te camiler çocuk ve gençlerin buluşma noktası oldu:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programda din görevlileriyle bir araya geldi. Programa katılan din görevlilerine hediyeler takdim eden Başkan Sandıkçı, ilçede yürütülen ortak çalışmaların toplumun her kesimine dokunduğunu vurguladı.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle, bugüne kadar 11 bini aşkın çocuk ve genç camilerde bir araya getirildi. Sandıkçı, projenin amacını, aileleriyle birlikte camilerin huzur iklimini yeniden hatırlatmak ve genç nesillere dinî ve ahlaki değerleri aktarılmasına katkı sağlamak olarak açıkladı. Sandıkçı, 'Canik’imizde beraberlik içerisinde çalışıyor, gönüllere ulaşmayı sürdürüyoruz' sözleriyle projeye verdiği önemi dile getirdi.

din görevlileriyle dayanışma ve teşekkür:

Programda Sandıkçı, görev yapan din görevlilerinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek onların toplum içindeki rolünü öne çıkardı. Etkinlikte ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar ve Canik Din Görevlileri Derneği Başkanı Yusuf Erbay hazır bulundu. Sandıkçı, projede emeği geçen tüm ekip ve gönüllülere şükranlarını sundu.

Başkan Sandıkçı, camilerin sadece ibadet alanı olmadığını; birlik, beraberlik ve nesiller arası bağların güçlendiği mekânlar olarak yeniden hatırlanmasının önemine dikkat çekti ve projenin bu bilinci yaymada etkili olduğunu belirtti.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ PROGRAMDA HAYDİ GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL PROJESİYLE BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞTIKLARINI, DİN GÖREVLİLERİYLE BİRLİKTE ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GÖNÜLLERİNE ULAŞTIKLARINI SÖYLEDİ.