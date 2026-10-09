Canik'te ulaşımda yeni etap: bulvar projeleri ve sokak yenilemeleri

Canik'te ulaşım yatırımları hız kesmiyor

çalışmaların kapsamı:

Canik Belediyesi, ilçede eş zamanlı yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde hem asfalt hem de beton yol uygulamaları yapılıyor; bunun yanı sıra yeni yol açma çalışmalarıyla bağlantı noktaları artırılıyor.

Belediye, altyapısı tamamlanan sokaklarda yol yenileme programına öncelik veriyor. Planlama ve uygulama süreçlerinde hedef, günlük yaşamı kolaylaştırmak ve ulaşım sürekliliğini sağlamak olarak belirtiliyor.

altyapı ve yeni bulvar projeleri:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yürütülen yatırımların 2026 yılı çalışma programı çerçevesinde devam ettiğini vurguladı. Başkan Sandıkçı, "İlçemizin dört bir köşesinde azim ve gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Ulaşım ağımızı açtığımız yeni yollarla güçlendirirken, altyapı çalışmaları tamamlanan yollarımızı yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, hazırlık süreçleri devam eden Canik 1. Yeni Bulvar Yolu ve Canik 2. Yeni Bulvar Yolu projeleri ile ana arterlerde kapasite artışının hedeflendiği kaydedildi. Doğal gaz ve fiber optik altyapı çalışmaları da son aşamaya geldi; hane bağlantıları tamamlanan sokaklarda yol yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bu adımlar, ulaşım konforunu artırmayı, altyapı bütünlüğünü sağlamayı ve uzun vadede trafik yükünü dengeli dağıtmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, saha çalışmaları ve planlama takvimini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtiyor.

CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDE ASFALT VE BETON YOL YAPIMININ YANI SIRA YENİ YOL AÇMA, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.