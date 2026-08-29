Canik'ten Zafer Bayramı için özel çekiliş: teknoloji ve eğlence hediyeleri

Canik Belediyesi'nden Zafer Bayramı'na özel çekiliş

Canik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ülke genelinden katılıma açık bir hediye çekilişi düzenliyor. Organizasyon, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek ve farklı yaş gruplarına yönelik birçok hediye verilecek.

hediyeler ve katılımcı profili:

Çekilişte sanal gerçeklik (VR) gözlüğü, bisiklet, dron helikopter, akıllı saat, oyun konsolu, kulak içi bluetooth kulaklık ve mini radyo çalar gibi teknolojik ve eğlence odaklı ürünler hediye edilecek. Canik Belediyesi, düzenlediği benzer projelerle gençlerin ve vatandaşların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

son başvuru ve sonuç açıklaması:

Başvurular, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden alınacak. Çekiliş sonuçları ise 31 Ağustos 2026 tarihinde aynı hesaplardan ilan edilecek.

Çekilişle ilgili ayrıntılar ve katılım koşullarına ilişkin bilgiler, İbrahim Sandıkçı ile Canik Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan çekiliş paylaşımının açıklamalar bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar, bu bölümü takip ederek gerekli bilgilere ulaşabilir.

CANİK BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İLE VATANDAŞLARI BİRBİRİNDEN ÖZEL HEDİYELERLE BULUŞTURUYOR.