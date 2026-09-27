Çankaya'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak'ta bir iş yerinin önünde, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Taner Aksoy (37) hayatını kaybederken, Kenan B. yaralandı.

Görgü ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kenan B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili B.Ş, H.T. ve E.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE, ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.