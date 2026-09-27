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Çankaya'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; 37 yaşındaki Taner Aksoy öldü, bir kişi yaralandı, 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:07

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çankaya'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Olayın ayrıntıları:

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak'ta bir iş yerinin önünde, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Taner Aksoy (37) hayatını kaybederken, Kenan B. yaralandı.

Görgü ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kenan B. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili B.Ş, H.T. ve E.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE, ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI...

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE, ALACAK VERECEK MESELESİNDEN ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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