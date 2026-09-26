Çankırı-Ankara karayolunda tek araç takla attı: sürücü yaşamını yitirdi, iki yolcu yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Saatlerin sabahı göstermesiyle Çankırı-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, Mehmet Baloğlu yönetimindeki 37 BB 986 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede sürücü Mehmet Baloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan S.D. ve Ü.K. için olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve yetkili birimlerce inceleme başlatıldı. Kaza nedenine ilişkin detaylı tespitler ve raporun ardından soruşturmanın yönü netleşecek.

ÇANKIRI-ANKARA KARAYOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ DE YARALANDI.