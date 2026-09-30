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Çankırı ormanlarında vaşağın sessiz yürüyüşü

Çankırı'da kurulan fotokapanlar, dünya çapında koruma altında olan vaşağın ormanda yürüdüğü anları kaydetti ve kayıtlara koruma değeri kazandırdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Çankırı ormanlarında vaşağın sessiz yürüyüşü

Fotokapan kayıtları:

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameraları, dünya çapında koruma altında olan bir vaşakı görüntüledi. Kayıtlarda, hayvanın ormanlık alanda belirgin bir şekilde yürüdüğü ve çevresini kontrol ettiği anlar yer alıyor.

Görüntülerin önemi:

Vaşak, pek çok bölgede nadir görülen bir tür olarak biliniyor ve zaman zaman "ormanın hayaleti" diye anılıyor. Bu türün fotokapanla belgelenmesi, yerel yaban hayatı envanterine doğrudan kanıt sağlayarak türün varlığının teyit edilmesine katkı sunuyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir türün doğal ortamında kaydedilmesi, bilimsel ve koruma açısından değer taşıyor.

Yerel gözlem ve sonuçlar:

Kayıtlar, Çankırı çevresindeki yaban hayatının izlenmesi çalışmalarına ışık tutuyor. Fotokapanlar bölgedeki canlı çeşitliliğini gözler önüne sererken, elde edilen görüntüler koruma önlemlerinin ve yerel yönetimlerin planlamalarının desteklenmesinde kullanılabilecek nitelikte veri sağlıyor.

Bu tür belgeler, alan çalışmaları yapan ekiplerin bölgedeki habitat koşullarını değerlendirmesine yardımcı olurken, halkın ve ilgili kurumların farkındalığını artırma potansiyeli de taşıyor.

ÇANKIRI’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU İÇİN DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA...

ÇANKIRI’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU İÇİN DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA OLAN VAŞAK, FOTOKAPAN KAMERALARINA YAKALANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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