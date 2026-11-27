operasyon ayrıntıları:

Çankırı'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında farklı tür ve sayıda materyalin ele geçirilmesi üzerine güvenlik birimleri geniş çaplı inceleme başlattı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda toplam 110 adet eşya ele geçirildi. Bunların içinde 103 adet sikke, 7 adet obje, 7 adet patlayıcı madde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 850 adet fişek, 1 adet uçak savar mühimmatı ve 11 adet uyuşturucu madde bulunuyor.

etkileri ve hukukî süreç:

Ele geçirilen silah, mühimmat ve tarihî eserlerin bir arada bulunması operasyonun önemini artırdı. Konuyla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

ÇANKIRI’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 110 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.