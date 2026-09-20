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Çankırı'da 300 öğrenci DENEYAP uygulama sınavında proje yeteneklerini sergiledi

DENEYAP 2026 uygulama sınavında Çankırı'da 300 öğrenci, problem çözme ve yenilikçilik yeteneklerini projeye dönüştürerek jüriye sundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çankırı'da 300 öğrenci DENEYAP uygulama sınavında proje yeteneklerini sergiledi

Çankırı'da DENEYAP uygulama sınavı gerçekleştirildi

Türkiye’nin teknoloji üretme potansiyelini geliştirmek amacıyla yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamındaki 2026 Öğrenci Seçme Sınavı'nın uygulama aşaması, Çankırı'da 300 öğrencinin katılımıyla Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Ülke genelinde önceki aşamaları geçen 49 bin 52 aday bugün uygulama sınavına dahil oldu.

sınavda ölçülen yetkinlikler:

Uygulama sınavı sadece teorik bilgiyi ölçmekle kalmıyor; öğrencilerin problem çözme, özgün düşünme, yenilikçi çözüm geliştirme, proje tasarlama ve kendini ifade etme becerileri bir arada değerlendirildi. Çankırı'da sınava giren öğrenciler, kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün projeler tasarladı ve bu projeleri jüriye sundu.

seçme sürecinin işleyişi ve önemi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Türkiye programında, iki yılda bir gerçekleştirilen öğrenci seçme sürecinin son aşaması olan uygulama sınavı gençlerin yeteneklerini tespit etmek açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Jüri değerlendirmeleri, bir fikri projeye dönüştürme sürecindeki yaklaşım ve becerileri ön plana çıkarıyor.

Çankırı'daki sınav, gençlerin teknoloji üretme kapasitesini gösterme ve geliştirme fırsatı sunarken, yerel düzeyde eğitim ve istihdam ekosistemine katkı sağlama potansiyelini de ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK TEKNOLOJİ ÜRETEN GENÇLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA...

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK TEKNOLOJİ ÜRETEN GENÇLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ'NİN 2026 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI'NDA, ÇANKIRI’DA 300 ÖĞRENCİ TER DÖKTÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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