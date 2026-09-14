Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı

kutlama programı ve ziyaretler:
Çankırı’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilköğretim haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de binlerce öğrenci ders başı yaptı; sabah saatlerinde öğrenciler, eğitim yılı başlangıcına ilişkin protokoller kapsamında Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret etti.
karatekin ilkokulu'ndaki program:
Vali ziyaretinin ardından tören, şehir merkezindeki Karatekin İlkokulu'nda devam etti. Okulda düzenlenen program, kortej, konuşmalar ve çeşitli öğrencı gösterileriyle sürdü ve gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirildi.
katılımcılar ve amaç:
Programa protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikler, yeni eğitim-öğretim yılına moralli başlanması ve eğitim camiasının bir araya gelmesi mesajını öne çıkardı; gün, öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.
ÇANKIRI’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ‘İLKÖĞRETİM HAFTASI’ KUTLANDI.
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