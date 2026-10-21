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Çankırı'nın ilmeklerinde bolluk ve korunmanın sessiz dili

Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergilenen Çankırı kilimleri, bereket, korunma ve kadının gücünü simgeleyen motiflerle geçmişin hikâyesini anlatıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çankırı'nın ilmeklerinde bolluk ve korunmanın sessiz dili

Çankırı kilim motifleri atölyede hayat buluyor

Çankırı yöresine ait asırlık kilimler, Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergileniyor. Her bir ilmek, sadece estetik bir süs değil; bolluk, bereket, korunma ve kadının gücü gibi derin anlamlar taşıyan sembollerin taşıyıcısı. Orta Asya’dan gelen dokumacılık geleneğinin mirasını sürdüren bu eserler, ziyaretçilere yöresel kültürün sessiz ama güçlü anlatımını sunuyor.

Motiflerin anlam dünyası:

Atölyede sergilenen kilimlerde öne çıkan temalar, ustaların doğadan ve yaşamdan aldığı ilhamla şekillenmiş. Bereket motifi bolluğu temsil ederken; nazar, göz ve muska motifleri kıskançlık ve kötü gözlerden korunma amacıyla dokunuyor. Hayat ağacı yaşamın sürekliliğini ve cennete uzanan dalları simgeliyor; koç boynuzu gücü ve kahramanlığı betimliyor. Kadını temsil eden eli belinde (eli böğründe) motifi ise kadının gücünü, becerisini, doğurganlığını ve mutluluğunu yansıtıyor.

Kilimlerdeki bu semboller tek tek incelendiğinde her bir motifin, dokuyan kişinin duygu ve dualarını gün yüzüne çıkardığı görülüyor. Bitkilerden, yıldızlardan, akrepten ya da gökten esinlenen motifler, yalnızca süs değil; koruma, umut ve dilek taşıyan küçük semboller olarak alıcısına aktarılıyor.

Kilimler: dokuyanların duygu ve dualarının kaydı:

Ayşe Aydın, Çankırı motiflerinin dillerinin olmasa da farklı sözler ve hikâyeler anlattığını belirtiyor. Kilimler burada sadece birer eşya değil; dokuyan kişinin o anki ruh halini, duasını ve düşüncesini belgelercesine kayıt altına alıyor. Bu yüzden Kilim Evi ve Atölyesi, sergilediği eserlerle hem kültürel mirası yaşatıyor hem de ziyaretçilere motiflerin anlamını aktarıyor.

Atölye ziyaretçileri, her motifin arkasındaki sembolik mantığı öğrenirken aynı zamanda dokumacılığın kökenindeki doğa gözlemlerinin izlerini de görüyor. Bu sergi, Çankırı yöresinin zengin dokuma geleneğini koruma ve gelecek kuşaklara taşıma çabasının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kilim Evi ve Atölyesi, Çankırı'ya özgü motifleri sergileyerek yerel kültürü tanıtmayı ve bu kadim anlatım dilini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

AYŞE AYDIN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AYŞE AYDIN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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