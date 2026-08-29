Cankurtaran'da liselilere dolu dolu bir yaz yaşandı

Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı 2026 sezonunu tamamladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı, yaz boyunca lise öğrencilerini doğayla buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, 1200 metre rakımdaki Cankurtaran Mesireliği’nin doğal atmosferinde gerçekleştirildi ve sezon kapanışıyla 2026 yazını noktaladı.

Kamp programı ve etkinlikler:

Kamp sürecinde gençler, doğa yürüyüşlerinden sabah egzersizlerine, takım sporlarından açık hava sineması gösterimlerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesiyle karşılaştı. Katılımcılar sanat atölyelerinde üretirken, kamp ateşi etrafındaki sohbetlerle sosyalleşme imkânı buldu. Toplamda düzenlenen faaliyetler, gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimine odaklandı.

Etkinlik takvimi yedi döneme yayılarak çok sayıda lise öğrencisinin katılımına olanak sağladı; organizasyon boyunca gençlerin güvenliği ve etkin katılımı ön planda tutuldu.

Eğitimler ve farkındalık atölyeleri:

Kamp sadece sportif ve sosyal aktivitelere değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve toplumsal bilinç konularına da yer verdi. Programda kariyer planlaması, doğru meslek seçimi, hedef belirleme ve sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri ele alındı. Bu oturumlara konuk olan Gri Koç (Gökhan Müftüoğlu) gençlerle interaktif söyleşiler gerçekleştirdi.

Ayrıca kamp kapsamında afet farkındalığı, su tasarrufu ve su bilinci, teknoloji bağımlılığı, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında uzman eğitmenler tarafından atölye çalışmaları yürütüldü. Bu eğitimlerle katılımcılarda çevresel ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kapanış ve sertifika töreni:

Yaz kampının kapanış programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş katıldı. Bozbaş, gençlerle sohbet ederek kampın gençler üzerindeki olumlu etkisine değindi ve belediyenin eğitim, spor ve gençlik projelerine devam etme taahhüdünü yineledi.

Kapanışta gençlere katılım belgeleri takdim edilirken, kampta görev alan eğitmenlere de emek ve katkıları nedeniyle teşekkür belgeleri verildi. 2026 Cankurtaran Yaz Gençlik Kampı, çekilen hatıra fotoğrafları ve gençlerin anılarıyla sezonu sonlandırdı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GELENEKSELLEŞEN CANKURTARAN YAZ GENÇLİK KAMPI, YAZ BOYUNCA YÜZLERCE LİSELİ GENCİ DOĞA, SPOR, SANAT VE FARKINDALIK EĞİTİMLERİYLE BULUŞTURDU. 7 DÖNEM SÜREN KAMP DÖNEMİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ BÜLENT BOZBAŞ’IN KATILDIĞI KAPANIŞ PROGRAMI VE SERTİFİKA TÖRENİYLE SONA ERDİ.