Canlı yayında geçmişe dönüş: 59 yıllık öğretmene Karaoğlan Köyü'nden sürpriz

On TV Genel Yayın Yönetmeni Cansel Oruç, canlı yayında annesi emekli öğretmen Saniye Bilgiç için hazırladığı sürprizle stüdyoda unutulmaz anlara imza attı. Oruç, Bilgiç'in yıllar önce görev yaptığı Mustafa Kemalpaşa ilçesi Karaoğlan Köyü'nden eski öğrencileri programa davet ederek öğretmeniyle yıllar sonra bir araya getirdi.

Sürprizin ayrıntıları:

Program sırasında stüdyoya getirilen eski öğrenciler, karşılarında öğretmenlerini görünce duygusal anlar yaşadı. 59 yıllık öğretmen Bilgiç, sürpriz karşısında duygularını ifade etmekte zorlanırken, öğrenciler ve Bilgiç arasında geçen kucaklaşmalar ve sohbetler izleyenlerin de duygulanmasına neden oldu.

Meslek yaşamı ve öğütleri:

Saniye Bilgiç, öğretmenliğe Diyarbakır'da başladığını, ikinci görev yerinin Gaziantep olduğunu ve 1970 yılında Karaoğlan Köyü'ne tayin olduğunu anlattı. Köyde 13 yıl kaldığını ve Karaoğlan tarihinde en uzun süre görev yapan öğretmenlerden biri olduğunu belirten Bilgiç, 2002 yılında emekli olduğunu, toplam 26 yıl öğretmenlik ve 6 yıl özel yurt müdürlüğü olmak üzere 32 yıl çalıştığını söyledi.

Bilgiç, genç öğretmenlere çocuk sevgisinin mesleğin temeli olduğunu öğütledi; öğrenci-öğretmen ilişkilerinde sevgi ve saygıya dayalı bir mesafenin korunması, disiplin ve ahlak eğitiminin ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Öğrencilerin vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine değinen Bilgiç, öğretmen yetiştiren kurumların yeniden açılması ve yatılı ilköğretim okullarının tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca öğretmenlerin ekonomik ve manevi açıdan yeterli şartlara kavuşturulmasının, sınıfa girdiklerinde yalnızca eğitime odaklanabilmeleri için elzem olduğunu ifade etti.

Eski öğrencileriyle yeniden bir araya gelmek Bilgiç için büyük mutluluk kaynağı olurken, Karaoğlan köyü halkı ve katılanlar için de yılların anılarını tazeleyen anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

BURSA'DA ON TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ CANSEL ORUÇ, ANNESİ EMEKLİ ÖĞRETMEN SANİYE BİLGİÇ'E CANLI YAYIN SIRASINDA UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZ YAPTI. YILLAR ÖNCE GÖREV YAPTIĞI MUSTAFA KEMALPAŞA İLÇESİNE BAĞLI KARAOĞLAN KÖYÜ'NDEN ESKİ ÖĞRENCİLERİ STÜDYOYA GETİREN ORUÇ'UN SÜRPRİZİ KARŞISINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞAYAN 59 YILLIK ÖĞRETMEN BİLGİÇ, ÖĞRENCİLERİNİ YENİDEN GÖRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI.