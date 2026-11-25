Oregon'da gelgit tehlikesi:

Oregon'un Cannon Beach sahilinde, yapılan hava durumu uyarılarına rağmen bir sürücü arabasını park edip gelgit dalgalarını daha yakından görmek için plaja indi. Yanında bulunan köpeğiyle sahile inen adam, gelgit sırasında kumsaldaki merdivenden önce köpeğinin ardından kendisinin dalgaya kapıldığını gösteren cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

müdahale ve kurtarma:

Olayın ardından gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin açıklamasına göre adam ve köpeği başka bir merdivene ulaşmayı başardı ve dalgalardan yara almadan kurtuldular.

yetkililerden uyarılar:

Yetkililer, gelgit sırasında plajdan uzak durulması ve okyanusu güvenli, yüksek bir noktadan izlemenin önemine dikkat çekti. Ayrıca plaja inen merdivenlerin gelgitleri izlemek için güvenli bir yer olmadığı vurgulandı ve halka hava durumu uyarılarını dikkate alma çağrısı yapıldı.

ABD'nin Oregon eyaletinde uyarılara rağmen gelgit izlemek için deniz kenarına inen bir adam ve köpeği, dalgaya kapılarak sürüklendi.