haliliye belediyesi çalışmaları sahada sürüyor:

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelindeki esnaf ve vatandaş ziyaretleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretine Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Başkan Canpolat, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler diledi, talepleri yerinde dinledi ve not aldı.

ziyaretin odak noktaları:

Esnafın öneri, talep ve beklentileri ilgili müdürlerle birlikte değerlendirildi. Belediye sorumluluğunda olan altyapı, temizlik ve düzenlemelere ilişkin konular için ekiplere gerekli talimatlar verildi. Çalışmaların önceliğinin Bahçelievler’in daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir mahalle haline gelmesi olduğu vurgulandı.

başkanın mesajı:

Mehmet Canpolat ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede mahalleye yönelik yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti ve şunları söyledi: "Şu anda Haliliye ilçemizin güzide mahallesi Bahçelievler Mahallemizdeyiz. Bahçelievlerlerimizde hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Şanlıurfa’nın kalbi ve aynı zamanda buradaki birçok iş yerinin yer aldığı Bahçelievler’i güzelleştirmek adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün de yine gerek Park Bahçe Müdürümüz, gerek Fen İşleri Müdürümüz gerekse temizlik işlerindeki arkadaşlarımızla beraber ve zabıta müdürümüzle beraber Bahçelievler’deki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Esnafımıza ben çok teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı, hem yapmış olduğumuz çalışmaları kendileriyle istişare ettik. Hem de ilave istedikleri hususlarla alakalı da burada müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. Şu an en kısa sürede Bahçelievler’i yine eski canlılığına getirmek adına Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman için ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye en kısa sürede ivedi bir şekilde de Haliliye Belediyesi olarak istek ve taleplerini çözmek adına yanlarında olduklarımızı, emirlerinde olduklarımızı buradan ifade etmek ister, herkese sevgi ve saygılarımı sunarım"

Haliliye Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının devam edeceği bildirildi.

BAŞKAN CANPOLAT BAHÇELİEVLER'DE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU