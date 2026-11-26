Çantadaki akrep 7 yaşındaki öğrenciyi hastanelik etti

Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü'nde, 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Muhammed K., sabah saatlerinde okula gelirken çantasından kalem almak için elini soktuğu sırada bir akrep tarafından sokuldu.

Olayın gelişimi:

Saldırıyı fark eden okul görevlileri, durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Tedavi ve sonrası:

İlk müdahalesinin ardından Muhammed K., kontrollü şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Akrebin çantaya nereden girdiği ise henüz belirlenemedi.

ADIYAMAN’DA, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ KALEM ALMAK İÇİN ELİNİ KOYDUĞU ÇANTADAKİ AKREBİN KENDİSİNİ SOKMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI.