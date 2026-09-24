Çantalarına takip cihazı yerleştirildiğini iddia eden aile: çocuklar annelerini göremiyordu

Ankara'da kadın cinayeti iddiası: aile iddiaları ve cenaze

Ankara'da eski eşi tarafından okul bahçesinde bıçaklanan Buse Akgün (26), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 17 Eylül'de Etimesgut'un Elvan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde meydana geldi. Akgün'ün cenazesi Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Akgün, yaklaşık 6 ay önce boşandığı eski eşi Bayram Gök (36) tarafından okul bahçesinde bıçaklandı. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre saldırgan, Akgün'ün karnına ve boğazına derin bıçak darbeleri vurdu; genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda müşahede altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen Akgün dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ailenin iddiaları ve tanıklıklar:

Akgün'ün yakınları, zanlının ayrılıktan sonra sürekli ölüm tehditleri gönderdiğini ve çocukların anneleriyle görüşmesine engel olduğunu ileri sürdü. Ablası Nurcan Yıldız olayla ilgili, "Kardeşimi sürekli tehdit ediyordu. 'Seni gördüğüm yerde öldüreceğim' diyordu" ifadelerini kullandı ve kardeşinin çocuklarına kavuşmak için okul bahçesinde hediyeler ve çanta bıraktığını anlattı. Yıldız, saldırının aniden geliştiğini ve eski eşin okula gelip bıçakla saldırdığını söyledi.

Aile ayrıca, zanlının çocukların çantalarına takip cihazı yerleştirdiğini, anneannelerinin parka götürdüğü sırada cihazdan ses duyduklarını ve kısa süre sonra zanlının yanlarına geldiğini iddia etti. Yıldız, çocuklara "anneniz öldü" denildiğini ve çocukların şu anda yetimhanede bulunduğunu belirtti.

Yakınların talepleri ve soruşturma:

Vefat eden kadının kız kardeşi Rabia Akgün saldırganın olay sırasında uyuşturucu madde kullandığını düşündüğünü ifade ederek, sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istedi. Kuzeni Ayşen Çelik ise zanlının yanında bıçak taşıdığını ve eylemi planlayarak gerçekleştirdiğini söyledi; çocuğun annesine, "babam bıçakla geziyor sakın yanına yaklaşma uzak dur" dediğini aktardı.

Ailenin açıklamalarında, zanlının yakın çevresinin de olayda payı olduğu yönünde iddialar yer alıyor. Mağdur ailenin talepleri arasında, saldırının sorumlularının cezalandırılması ve benzer olayların önlenmesi için daha etkin tedbirlerin alınması bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği yetkililerce bildirildi.

AKGÜN'ÜN KALDIRILDIĞI HASTANE