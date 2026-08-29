Çantasına 440 paket sigara doldurdu, DOA makinesinde sıra alıp marketten çıktı

Markette müşteriye benzemeye çalıştı, çantayla çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir markette, alışveriş yapma bahanesiyle içeri giren bir kişi reyonlardaki sigaraları çantasına doldurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli, raflardan tek tek aldığı paketleri yanındaki çantaya koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranarak kasanın bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, G.K. (48) isimli şüpheli önce reyonlarda dolaşıp durumu gözlemledi. Çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan kişi, kartonlar halindeki sigaraları çantasına yerleştirdi. Toplam 440 paket sigarayı alarak yaklaşık 60 bin lira değerindeki ürünü çantasına sığdırdı.

Dikkat çekmemek için çantasını yanında taşıyan şüpheli, daha sonra markette bulunan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesinin olduğu bölüme yöneldi. DOA makinesinden sıra numarası alıp diğer müşteriler gibi sıraya girdi; bir süre bekledikten sonra uygun anı bulup kapıya yöneldi ve marketten çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanma ve adli süreç:

Çalışanların durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntüler üzerinden hareket eden ekipler kısa sürede şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sırasında G.K.'nın markete verdiği zararı karşıladığı, bu ödeme sonrası işlemlerinin tamamlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Olayın görüntüleri marketin güvenlik kayıtlarında korunurken, yapılan açıklamada benzer davranışlara karşı çalışanların ve müşterilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI