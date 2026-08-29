Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Çantasına 440 paket sigara doldurdu, DOA makinesinde sıra alıp marketten çıktı

Bursa Nilüfer'de bir şüpheli, reyonlardaki 440 paket sigarayı çantasına doldurup DOA makinesinde sıra alarak bekledi; güvenlik görüntüleriyle yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çantasına 440 paket sigara doldurdu, DOA makinesinde sıra alıp marketten çıktı

Markette müşteriye benzemeye çalıştı, çantayla çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir markette, alışveriş yapma bahanesiyle içeri giren bir kişi reyonlardaki sigaraları çantasına doldurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli, raflardan tek tek aldığı paketleri yanındaki çantaya koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranarak kasanın bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, G.K. (48) isimli şüpheli önce reyonlarda dolaşıp durumu gözlemledi. Çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan kişi, kartonlar halindeki sigaraları çantasına yerleştirdi. Toplam 440 paket sigarayı alarak yaklaşık 60 bin lira değerindeki ürünü çantasına sığdırdı.

Dikkat çekmemek için çantasını yanında taşıyan şüpheli, daha sonra markette bulunan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesinin olduğu bölüme yöneldi. DOA makinesinden sıra numarası alıp diğer müşteriler gibi sıraya girdi; bir süre bekledikten sonra uygun anı bulup kapıya yöneldi ve marketten çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yakalanma ve adli süreç:

Çalışanların durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntüler üzerinden hareket eden ekipler kısa sürede şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sırasında G.K.'nın markete verdiği zararı karşıladığı, bu ödeme sonrası işlemlerinin tamamlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Olayın görüntüleri marketin güvenlik kayıtlarında korunurken, yapılan açıklamada benzer davranışlara karşı çalışanların ve müşterilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
images

Fethiye'deki silahlı yaralanma soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
images

Ardahan polisinden vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi
images

Geceyi sarsan havai fişekler: Kurtalan'da halkın tedirginliği ve düzen çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı