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Çapahasan’da yıllardır beklenen beş sokağın yolları yenileniyor

Nazilli Belediyesi, Çapahasan Mahallesi'nde uzun süredir beklenen 873, 875, 877, 879 ve 881 sokakların yol yenileme çalışmalarına başlıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Çapahasan’da yıllardır beklenen beş sokağın yolları yenileniyor

Yol yenileme çalışması Çapahasan Mahallesi'nde başlıyor

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme hamlesini Çapahasan Mahallesi'ne taşıdı. Uzun yıllardır yollarının yenilenmesini bekleyen mahalle sakinlerinin talebi karşılık bulurken, belediye yönetimi beş sokağı programına aldı.

Çalışmanın kapsamı:

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler sahaya inerek mevcut asfaltı yenileyecek, gerekli altyapı iyileştirmelerini yapacak ve sokakları modern bir görünüme kavuşturacak. Yapılacak çalışmalarla hem ulaşım konforu artırılacak hem de sokakların güvenliği geliştirilecek.

Başkan Tetik'in açıklaması:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Çapahasan Mahallesi'nde 873, 875, 877, 879 ve 881 Sokakların yol yenileme programına alındığını ve çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını duyurdu. Başkan Tetik, 'Nazillimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını birer birer ele alıyoruz. Çapahasan Mahallemizde vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği 873, 875, 877, 879 ve 881 Sokaklarımızı yenilemek için çalışmalarımıza kısa süre içerisinde başlayacağız. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için ekiplerimizle sahadayız. Söz verdiğimiz gibi, az laf çok iş anlayışıyla Nazillimiz için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

İlçe genelindeki programın bir parçası olarak planlanan bu çalışma, Çapahasan Mahallesi sakinlerinin beklentisini karşılamayı ve mahalle yaşam kalitesine olumlu katkı sağlamayı hedefliyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, ÇAPAHASAN MAHALLESİ’NDE UZUN SÜREDİR YENİLENMESİ BEKLENEN 873, 875, 877, 879...

NAZİLLİ BELEDİYESİ, ÇAPAHASAN MAHALLESİ’NDE UZUN SÜREDİR YENİLENMESİ BEKLENEN 873, 875, 877, 879 VE 881 SOKAKLAR İÇİN YOL YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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