Caprice Gold mağdurları inşaat önünde kamulaştırma talep etti

Caprice Gold yatırımcıları inşaat önünde eylem yaptı:

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold Bayrampaşa projesine yatırım yapan vatandaşlar, haklarını almak ve seslerini duyurmak amacıyla inşaatın önünde toplandı. Eyleme, Caprice Gold Yatırımcılar Derneği üyeleri katıldı; katılımcılar binanın mevcut durumu ve hak taleplerini dile getirerek devlet tarafından kamulaştırılmasını istedi.

11 yıllık hukuk mücadelesi:

Mağdurların avukatı Süha Cansız açıklamasında, yaklaşık 11 yıldır süren hukuk mücadelesinin ayrıntılarını paylaştı. Cansız, "11 yıldır birlikte burada omuz omuza, bu binanın adeta bir kale gibi muhafaza edilmesine, savunulmasına çalıştık. Aynı zamanda yargı mücadelesini sonuna kadar götürerek Jet Fadıl’ın kurmuş olduğu bütün oyunları bozarak binamıza sahip çıktık. Malları kaçırarak başkalarının adına tapuladığı mallarla ilgili tapu iptal davalarını açarak kazandık. Başlangıçta, yıllardır Türk yargı sistemindeki uzun süren yargılama süreçlerinde suç işleyen kişilerin zaman aşımından istifade ederek beraat etmelerini engelledik. Jet Fadıl’ın 2 bin 504 yıl hapis cezası alması için mücadele ettik ve bu cezayı aldı. Şu anda tutuklu olarak bulunmaktadır" dedi.

Mağdurların talepleri ve kişisel kayıplar:

Eyleme katılan yatırımcılardan Talip Metehanoğlu, projeye yaptığı yatırımla tüm birikimini kaybettiğini belirterek devlet müdahalesi talebini yineledi. Metehanoğlu, "Ne verilirse verilsin, onlarla hiçbir hesaba oturmadık. Ancak buranın devlet tarafından kamulaştırılmasını istiyoruz. Burada her şeyimi kaybetmişim" şeklinde konuştu. Katılımcılar, yargı süreçlerinde elde edilen kazanımlara rağmen maddi kayıpların telafisi için kamulaştırmanın en etkin çözüm olduğunu savundu.

Eylem sırasında dernek üyeleri, tapu iptal davalarında sağlanan hukuki başarıların altını çizerken, kamulaştırma talebinin uygulanmasıyla yatırımcıların zararlarının nasıl giderileceğine dair yetkililerden açıklama beklediklerini dile getirdi.

CAPRİCE GOLD MAĞDURLARI EYLEM YAPTI