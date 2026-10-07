Dolar 49,1927 +0,04%
Euro 55,0333 -0,56%
Bist 12.106,82 -2,16%
Altın Gram 6.497,60 -1,88%
EUR/USD 1,1182 -0,72%
Brent Petrol 102,43 +1,84%
--°

Cardon'da doğal gaz hattı patlaması, rafineri faaliyetleri durduruldu

Cardon rafinerisinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama ve yangın sonrası günlük 310 bin varil kapasiteli tesiste tüm faaliyetler durduruldu, yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Cardon'da doğal gaz hattı patlaması, rafineri faaliyetleri durduruldu

Olayın detayları:

Venezuela'nın Falcon eyaletine bağlı Punto Fijo kentinde, ülkenin ikinci büyük rafinerisi Cardon'da patlama yaşandı. Patlamanın, dizel hidrojen arıtma ünitesine giden bir doğal gaz boru hattında gerçekleştiği aktarıldı. O anlara ait görüntülerde alevlerin yükseldiği ve bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği görüldü.

Yangın ve müdahale:

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede yangının hızla kontrol altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda hiçbir yaralanma veya ciddi hasar kaydedilmediği ifade edildi.

Rafineri faaliyetlerinin durdurulması:

Devlet petrol şirketi PDVSA, günlük 310 bin varil kapasiteye sahip Cardon rafinerisindeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, tesisin geçici olarak üretim yapmadığı ve güvenlik önlemlerinin uygulandığı vurgulandı.

İzlenecek süreç:

Olayla ilgili resmi bilgi akışı ve yapılacak değerlendirmeler takip ediliyor. Şu aşamada yangının kontrol altına alındığı ve sahada müdahale ekiplerinin bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Venezuela&#039;da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon&#039;da patlama ve yangının ardından tüm...

Venezuela'da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon'da patlama ve yangının ardından tüm faaliyetler durduruldu.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna...
images

Zeytinburnu'da iş merkezinde alacak kavgası 26 yaşındaki kişinin ölümüne yol açt...
images

Şehit Ahmet Türkoğlu için Çubuk'ta tören: protokol ve yakınları uğurladı
images

Adli Tıp Kurumu raporu: sürücü asli kusurlu, savcı 9 yıla kadar hapis istedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehit Ahmet Türkoğlu için Çubuk'ta tören: protokol ve yakınları uğurladı

Muş kanaat önderleri terörsüz gelecek için birlik çağrısı yaptı

Adli Tıp Kurumu raporu: sürücü asli kusurlu, savcı 9 yıla kadar hapis istedi

Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen 20 yaşındaki hasta tedavi altında

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi