kaza ayrıntıları:

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde, Havza ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hızır P. yönetimindeki 34 NAD 73 plakalı otomobil ile İbrahim G. idaresindeki 34 BFJ 647 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Beyza Ü. ve Beyza P. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve trafik akışı:

Kaza sonrası bölgedeki trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışması başlatıldı; ekipler çarpışmanın nedenini belirlemek için delil topluyor ve tanık ifadelerini alıyor.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.