Çarpışmanın ardından anne yaşamını yitirdi: Çorum'da iki çocuk tedavide

Kaza ve yaralananlar:

Dün akşam saatlerinde Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışma, aynı istikamette seyir halinde olan 19 KE 059 plakalı aracı kullanan E.C. (33) ile 19 AFP 378 plakalı aracı kullanan F.Z. arasında gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle E.C. idaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü E.C. ile çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

Müdahale ve hastane süreci:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan E.C. için yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin hastane yetkilileri tarafından takip edildiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili soruşturma yetkililerce başlatıldı. Kazanın oluş sebepleri, tarafların ifadeleri ve fiziki incelemeler doğrultusunda belirlenecek.

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI