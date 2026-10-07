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CarrefourSA iki kritik atamayla ticari ve dijital dönüşümünü hızlandırdı

CarrefourSA, satın alma sonrası hedefleri doğrultusunda Hamit Baykal'ı CCO, İsmet Öker'i CTO olarak atayarak kategori, pazarlama ve dijital yetkinliklerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

CarrefourSA iki kritik atamayla ticari ve dijital dönüşümünü hızlandırdı

CarrefourSA üst yönetimine iki kıdemli isim katıldı

CarrefourSA, satın alma sonrası yeni dönem hedefleri doğrultusunda perakende ve teknoloji alanlarında uluslararası deneyime sahip iki yöneticiyi üst yönetimine dahil etti. Hamit Baykal Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CCO), İsmet Öker ise Dijital Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak göreve başladı. Atamalar, şirketin müşteri değeri, dijital yetkinlik ve rekabet gücünü artırma hedeflerinin bir parçası olarak açıklandı.

görev tanımı ve hedefler:

Atamalarla birlikte CarrefourSA, kategori yönetimi ve pazarlama ile teknoloji stratejilerini eş zamanlı güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, müşteriye sunulan değeri artırmak, dijital yetkinliklerini geliştirmek ve rekabet gücünü yükseltmek için bu iki liderin deneyiminden yararlanacak.

Hatice Evren, atamaların ticari ve teknolojik dönüşümü hızlandıracağını belirterek yeni dönemde CarrefourSA’yı müşteriye sunduğu değer ve alışveriş deneyimiyle farklılaştırmayı ve rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi. Evren, Hamit Baykal’ın 20 yılı aşkın perakende deneyiminin ürün çeşitliliğini ve müşteri değer önerisini güçlendireceğine; İsmet Öker’in ise teknoloji stratejileri ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağına inandıklarını vurguladı.

kariyer özetleri ve sorumluluklar:

Hamit Baykal, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup perakende sektöründe 2003'ten bu yana görev yaptı. Hipermarket ve toptan gıda perakendeciliğinde kategori müdürlüğü, 2015-2019 yılları arasında gıda kategorisi liderliği, ardından Pakistan operasyonunda Kategori Direktörü olarak uluslararası sorumluluklar üstlendi. 2024-2026 yılları arasında Metro Türkiye Kategori Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Baykal, 1 Ekim 2026 itibarıyla CarrefourSA’da CCO olarak göreve başladı. Baykal, kategori yönetimi ve pazarlama yetkinliklerini tek bir stratejik çatı altında toplayarak ürün çeşidini zenginleştirmeyi ve yakalanan ticari fırsatları sürdürülebilir büyümeye dönüştürmeyi hedefliyor.

İsmet Öker, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır. 2011'de yazılım geliştirici olarak başladığı kariyerinde yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli teknoloji liderliği rolleri üstlendi. 2021'de Getir’de Teknoloji Direktörü olarak tedarik zinciri, ürün, fiyatlandırma ve reklam teknolojilerinden sorumlu ekipleri yönetti ve şirketin SAP’ye geçiş sürecini yönetti. Ardından ABD’de online gıda perakendeciliğinde Teknoloji Başkan Yardımcısı olarak cloud dönüşümü ve ürün modernizasyonlarına liderlik etti. Son olarak kurucu ortak olduğu teknoloji girişiminde CTO olarak yapay zekâ tabanlı ürünlerin geliştirilmesi ve ölçeklendirilmesi üzerinde çalıştı. İsmet Öker, 1 Ekim 2026 itibarıyla CarrefourSA’da CTO olarak göreve başlayarak veriyi karar süreçlerinin merkezine almak ve yapay zekâyı operasyonlarda ölçekleyerek teknolojiyi e-ticaret büyümesinin ve kârlılığın motoru haline getirmeyi amaçlıyor.

Şirket, bu atamalarla birlikte yetenek havuzunu genişleterek farklı pazarlarda sorumluluk üstlenmiş liderlerin deneyimini CarrefourSA’ya taşıdığını ve önümüzdeki dönemde hem ticari performansı hem de dijital dönüşümü hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı.

(SOLDAN SAĞA) HAMİT BAYKAL, İSMET ÖKER

(SOLDAN SAĞA) HAMİT BAYKAL, İSMET ÖKER

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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