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Çarşamba Devlet Hastanesi'nde 8 ayda neredeyse 1 milyon muayene

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ocak-ağustos 2026'da poliklinik 660.321, acil 262.169 ile toplam 992.490 muayene; 12.194 ameliyat, 3.992 endoskopi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde 8 ayda neredeyse 1 milyon muayene

hizmet yoğunluğu ve muayene dağılımı:

Çarşamba Devlet Hastanesi, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde yoğun bir hasta trafiği yaşadı. Hastanenin açıkladığı verilere göre polikliniklerde 660.321 muayene, acil servislerde ise 262.169 hasta kaydedildi. Bu iki birimdeki toplam muayene sayısı 992.490 olarak rapor edildi.

cerrahi ve tanısal işlemler:

Aynı 8 aylık dönemde hastanenin cerrahi birimlerinde toplam 12.194 ameliyat gerçekleştirildi. Endoskopi ünitesi de belirgin bir işlem hacmi göstererek 3.992 endoskopi işlemi yaptı. Bu rakamlar, hem acil hem planlı sağlık hizmetlerinin eş zamanlı olarak yüksek düzeyde sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

Hastanenin paylaştığı veriler, 2026 ocak-ağustos döneminde Çarşamba Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmeti kapasitesinin ve hizmet talebinin yoğun olduğunu gösteriyor.

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ&#039;NDE YILIN İLK 8 AYINDA ACİL SERVİS VE POLİKLİNİKLERDE YAKLAŞIK 1 MİLYON...

ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ'NDE YILIN İLK 8 AYINDA ACİL SERVİS VE POLİKLİNİKLERDE YAKLAŞIK 1 MİLYON MUAYENE YAPILDI. AYNI DÖNEMDE 12 BİN 194 AMELİYAT VE 3 BİN 992 ENDOSKOPİ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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