Çarşamba ovası drenaj yatırımının yarısı tamamlandı

Proje genel durumu:

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım Projesi çalışmalarında önemli bir eşik aşıldı. Toplam maliyeti 1 milyar 506 milyon TL olan projenin yüzde 51'i tamamlandı. Proje; Çarşamba ve Terme ovalarında toplam 53 bin 507 hektar tarım arazisinin drenajını sağlamayı hedefliyor.

Projede yer alan alanların 32 bin 407 hektarı rehabilitasyon, 21 bin 100 hektarı ise yeni çalışma alanı olarak planlandı. Fiilen 4 Mayıs 2023'te başlayan yapım çalışmalarında, 2025 yılı ve öncesinde 18 bin hektar alan tamamlanmış durumda. Bu yıl yürütülen işler yaklaşık 5 bin hektar alanı kapsarken; 2027 ve sonrasında yapılması öngörülen alanlar 30 bin 507 hektar olarak planlanıyor.

Tamamlanan çalışmalar ve teknik ayrıntılar:

Saha uygulamalarında birçok altyapı çalışması tamamlandı. Acıklı Kanalı'nda 20 kilometre kanal temizliği ile 20 adet yol geçiş yapısı inşa edildi. Karaboğaz Ana Drenaj Kanalı'nda sol sahilde 588 metre, sağ sahilde 431 metre olmak üzere toplam 1.019 metre perde duvarı ile 404 metre taban beton kaplama imalatları yapıldı ve bir adet köprü (Şuayip Köprüsü) tamamlandı. Taflı Kanalı'nda ise toplam 20 bin 660 metre hat üzerinden 15 bin 500 metre kanal açımı gerçekleştirildi ve 24 adet menfez tamamlandı. Proje kapsamında diğer çalışmalar planlanmış takvime göre sürdürülüyor.

Hedeflenen alanlar ve faydalanacak mahalleler:

Proje, Çarşamba ve Terme ovalarındaki tarım arazilerinde drenaj güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Rehabilitasyon ve yeni drenaj çalışmalarıyla sulanabilir ve işlenebilir tarım arazilerinin verimliliğinin korunması hedefleniyor. Toplam 53 bin 507 hektar alanda yürütülen işler sonucunda 99 mahalle doğrudan fayda sağlayacak.

İş kapsamında yer alan mahalleler şunlardır: Acıklı, Akçaltı, Akçatarla, Akkuzulu, Allı, Arımköseli, Aşağı Donurlu, Aşağı Esenli, Aşağı Kavacık, Canlı, Çerçiler, Dalbahçe, Demirli, Denizler, Durusu, Güneşli, Gülyazı, Helvacılı, Karaağaç, Karacalı, Kaydan, Kızılot, Kocakavak, Köklük, Kumarlı, Kumtepe, Mahmutlu, Merkez, Muşçalı, Namazlı, Ordu, Oymalı, Ömerli, Paşayazı, Sahilköy, Soğluca, Şeyhhabil, Tatarlı, Uluköy, Ustacalı, Uzunlu, Üçköprü, Vakıfköprü, Yağcılar, Yamanlı, Yukarı Donurlu, Yukarıbahçe, Yukarıkavacık, Zümrüt, Elmalık, Merkez, Çay, Yalı, Ahmetbey, Akbucak, Akçagün, Altunlu, Bafracalı, Bağsaray, Bazlamaç Aşağı, Beşikli, Çanaklı, Çangallar, Çardak, Dağdıralı, Dereyol, Dibekli, Eğercili, Elmaköy, Emiryusuf, Etyemezli, Geçmiş, Gölyazı, Gündoğdu, Hüseyinmescit, İmanalisi, Karacaköy, Karacalı, Karamahmut, Kargucak, Kocaman, Köybucağı, Kumcağız, Kuşcılu, Mescitli, Muratlı, Ortasöğütlü, Özyurt, Sancaklı, Sarayköy, Sivaslılar, Söğütlü, Sütözü, Şeyhli, Şuayip, Taşlık, Taşpınar, Uzungazi ve Yenicami mahalleleri.

Projenin kalan kısmının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretim alanlarının drenaj sorunlarının azaltılması ve arazilerin daha etkin kullanılması bekleniyor. DSİ yetkilileri, planlanan takvim çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini bildiriyor.

SAMSUN’DA DSİ TARAFINDAN YAPIMINA DEVAM EDİLEN VE 99 MAHALLEYE FAYDA SAĞLAYACAK ÇARŞAMBA OVASI SAĞ SAHİL 2. KISIM YÜZEYSEL DRENAJI İLE 2 METRE KOTU ALTI ARAZİSİNİN POMPALI DRENAJI İKMALİ 2. KISIM PROJESİ’NİN YÜZDE 51’İ TAMAMLANDI.