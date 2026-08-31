Çarşamba’da 17 gün sonra yeniden su baskını tarımı vurdu

selin genişliği ve etkileri:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak, 13 Ağustos’taki su baskınının ardından 17 gün sonra yine yerleşim ve tarım alanlarını vurdu. Toprakların yağışa doymasının ardından bu kez metrekareye 113 kilogram düşen yağış, ev ve tarım arazilerinde geniş çaplı su birikintilerine neden oldu.

İlk belirlemelere göre selden 30’dan fazla mahalle olumsuz etkilendi; evleri su basan yurttaşlar ile özellikle açık alanda yetişen ürünler risk altında kaldı.

tarım üretimine yönelik zararlar:

Hasat dönemine denk gelen bu yağışlar, fındık bahçeleri ve sebze fidelerinin bulunduğu alanlarda doğrudan zarar oluşturdu. Bölgede üretim yapan çiftçiler özellikle fındık ve sebze üreticileri olarak mağdur durumda; fidelerin ve olgunlaşmakta olan ürünlerin suya maruz kalması ürün kaybı riskini artırıyor.

yetkililerin çalışmaları ve hasar tespiti:

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitler, son yağışların 13 Ağustos’takinden daha geniş bir alanda tahribata yol açtığını gösteriyor. Yetkililer, hasarın boyutunun detaylı tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini bildiriyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE EV VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI. 17 GÜN ARAYLA İKİNCİ KEZ SEL YAŞANAN BÖLGEDE 30’DAN FAZLA MAHALLE SU ALTINDA KALIRKEN ÖZELLİKLE FINDIK VE SEBZE ÜRETİCİLERİ MAĞDUR OLDU.