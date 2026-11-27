kentsel dönüşümde son durum:

Çarşamba İlçe Belediyesi, şehirdeki yapılaşmayı yenilemek ve daha modern bir kent görünümü sağlamak amacıyla yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyenin öz kaynakları ile sürdürüyor. Belediye yönetimi dış finansman veya borçlanmaya başvurmadan projeleri hayata geçiriyor.

Mezbaha bölgesinde devam eden projede üç blok halinde planlanan 108 dairelik inşaatta fiziksel gerçekleşme oranı %50 seviyesine ulaştı. Belediye yetkilileri, çalışmaların ihale şartlarına uygun şekilde sürdüğünü ve program doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

karayolu kenarındaki yeni etap ve ihale planı:

Karayolu kenarında planlanan yeni etap, 113 daire ve toplam 44 bin metrekarelik ticari alanı kapsıyor. Belediye, bu etap için ihale sürecini başlatmayı öngörüyor ve projenin ihalesinin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

Mevcut projelerin yanında Mezbaha bölgesinde dört blok ve 220 daireden oluşacak yeni bir etap için de hazırlıklar sürüyor; bütçe çalışmaları tamamlandıktan sonra bu etap için de ihale sürecine geçilmesi hedefleniyor.

gelecek etaplar ve zamanlama:

Çarşamba Belediyesi planlamasına göre kentsel dönüşüm çalışmaları 2026 sonu ile 2027 yılları içinde yeni etaplarla devam edecek. Bu takvim doğrultusunda Mezbaha bölgesinde iki, karayolu kenarında bir etap olmak üzere yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, kentsel dönüşüm yatırımlarının belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı ve yeni etapların tamamlanmasıyla ilçedeki dönüşüm kapsamının genişleyeceğini ifade etti.

ÇARŞAMBA BELEDİYESİNİN ÖZ KAYNAKLARIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA YENİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR. MEZBAHANE BÖLGESİNDEKİ 108 DAİRELİK PROJEDE ÇALIŞMALAR YÜZDE 50 SEVİYESİNE ULAŞIRKEN, KARAYOLU KENARINDA 113 DAİRE VE 44 BİN METREKARELİK TİCARİ ALANDAN OLUŞAN YENİ ETAP İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İHALEYE ÇIKILMASI PLANLANIYOR.