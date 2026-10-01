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Çarşamba'da elektrikli bisiklet kazası: genç dizinden yaralandı

Çarşamba Terme Caddesi'nde elektrikli bisikletten düşen 18 yaşındaki K.C.S. dizinden yaralandı; ilk müdahale yapıldı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çarşamba'da elektrikli bisiklet kazası: genç dizinden yaralandı

olay özeti:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken kontrolünü kaybeden bir genç yola düştü. Kaza, Orta Mahalle Terme Caddesi, Çarşamba Ticaret Borsası önünde, Terme Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı (Belediye Meydanı) istikametine doğru ilerlerken meydana geldi. Olayda 18 yaşındaki K.C.S. dizinden yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralanan genç, ayrıntılı tedavi için Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazaya ilişkin ilk müdahalenin tamamlandığı bildirildi.

soruşturmanın seyri:

Kazaya ilişkin soruşturma yetkili birimlerce devam ediyor. Olay yerinde toplanan bilgiler doğrultusunda kazanın nedeni ve diğer etkenler inceleniyor. Yetkililer, olayla ilgili daha fazla bilgi edinildikçe kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI.

ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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