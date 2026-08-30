Çarşamba’da ikinci sel altyapı eksikliklerini gündeme taşıdı

sel sahil mahallelerinde etkili oldu:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi; sahil kesiminde yer alan birçok mahallede evler ve tarım arazileri su altında kaldı. Etkinin görüldüğü mahalleler arasında Sahil, İstiklal, Hürriyet, Ovacık ve Kumtepe yer alıyor. Bölge için kritik olan yağış, metrekareye yaklaşık 113 kilogram olarak ölçüldü ve sahil şeridinde su baskınlarına yol açtı.

Bölgede etkisini artıran yağış sonrası yerel ekipler ve kurumlar sahada inceleme başlattı. İlçede yaklaşık 17 gün arayla tekrarlanan sel, 13 Ağustos'ta yaşanan su baskınını anımsatarak altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

yetkililer sahada inceleme yaptı:

Olayın ardından Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, müdürlük personeli ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir bölgeye giderek zarar gören üreticilerle görüştü. Heyet, ev ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunup hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Yerel yetkililer, Dere ıslahı, menfez temizliği ve ana kanalların genişletilmesi gibi altyapı düzenlemelerinin gerekliliğine vurgu yaptı ve sorumluluk alanlarına işaret etti. Yetkililer, zarar gören tarım arazilerinde resmi tespitlerin yapılacağını belirtti.

çiftçilerin kaybı ve uyarılar:

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, incelemelerin ardından altyapı yetersizliklerine dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "13 Ağustos tarihinde yaşanan su baskının aynısını yine yaşamaktayız. 17 gün arayla Çarşamba’yı yeniden sel aldı. Yine aynı konuları söylüyoruz. Köprülerin, ana kanalların ve menfezlerin dar ve tıkanık olması dolayısıyla bu sorunu yaşıyoruz. Sayın Valimiz geçen ki selden sonra kendisi bir toplantı yaptı. Çözümüne kavuşması için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. DSİ’ye ait olan kısımların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Çarşamba’da tüm çiftçilerimiz perişan halde. Fındığın şuan tam toplanma dönemi. Geçen yılda sıkıntılar oldu. Sebze ve fındık üreticimizin mağduriyeti gözle görülüyor. Sular altında kalan fındık artık çürüyecek. Bu suyun altında kalan fındıktan hayır gelmeyecek. Yazıktır. Bir yıl boyunca emek vererek fındığın tüm masraflarını yaparak hasat dönemini bekleyen üreticilerimizin fındığı sular altında kalıyor. Tabi Allah’tan gelen bir durum bu yaşadığımız ama bizlerin de yapması gereken görevleri de yapmamız önemli. Burada herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Karadeniz bölgemiz yoğun yağış alan bölgemiz. Görüyorsunuz, 17 gün aradan sonra yeniden sel yaşıyoruz."

Üreticiler de tepkili. İstiklal Mahallesi'nde 19 dönümlük alanda fındık üreten Erol Eroğlu selin etkisini şu sözlerle anlattı: "Geçen ki sel baskının da ve bugün yaşanan sel baskınlarından tarlamız etkilendi. Fındığımızın satılacak durumu kalmadı. Fındığım hasata hazırdı file sermiştim. Filenin üzerindeki fındıklar suyun üzerinde gitti. Geriye kalanda suda çürüyecek. Yazık günah bize. Mutlaka DSİ’nin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Her sene biz boğulacak mıyız? Sağ olsunlar geliyorlar inceliyorlar ama mahvolduk. DSİ’nin menfezlerinin yetersiz olduğunu söyledik ama yine aynı sorunu yaşıyoruz."

Yetkililer, selin ardından su baskını yaşanan tarlarda hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ve zarar gören üreticilerin durumunun kayda geçirileceğini duyurdu. Bölge halkı ise kısa ve orta vadede altyapı iyileştirmeleri talep ediyor; özellikle menfez ve kanal düzenlemelerinin hızlandırılmasını istiyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI. 17 GÜN ARAYLA İKİNCİ KEZ SEL FELAKETİ YAŞAYAN BÖLGEDE, FINDIK VE SEBZE ÜRETİCİLERİ BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI.