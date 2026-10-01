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Çarşamba'da kahverengi kokarca tehdidine karşı ortak eylem

Çarşamba'da kahverengi kokarca ile mücadele toplantısında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın başkanlığında yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler ele alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Çarşamba'da kahverengi kokarca tehdidine karşı ortak eylem

Çarşamba'da kahverengi kokarca tehdidine karşı ortak eylem

Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında, yürütülen çalışmaların durumu ve yeni tedbir önerileri masaya yatırıldı. Toplantı, zararlının tarımsal üretime etkileri ile yayılımının önlenmesine odaklandı.

Toplantı ve katılımcılar:

Toplantıya Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlık etti. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen oturuma İlçe Tarım Müdürlüğü, ilgili birim amirleri ve muhtarlar katıldı. Katılımcılar, bölgedeki saha çalışmaları ve yerel önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirler:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız tarafından yapılan sunumda, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında bölgede yürütülen çalışmalar, uygulanan yöntemler ve zararlının tarımsal üretime olan etkileri açıklandı. Sunumda mevcut tedbirlerin etkinliğinin artırılması ve çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi yönündeki öneriler öne çıktı.

Toplantıda ayrıca, zararlının yayılımının önlenmesine yönelik saha denetimlerinin yoğunlaştırılması, muhtarlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak yeni tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi için yol haritaları konuşuldu. Yetkililer, bilgilendirmenin ve koordinasyonun devam edeceğini vurguladı.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KAHVERENGİ KOKARCAYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KAHVERENGİ KOKARCAYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINACAK YENİ TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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