Çarşamba'da imam hatip lisesinin eski binasında yıkım başladı:

1976 yılında eğitim-öğretime başlayan ve 2024 yılına kadar hizmet veren Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesinin eski binasında yıkım çalışmaları başladı. İlçede yarım asırlık bir eğitimin geçtiği mekân, yerini daha modern ve kapasitesi artırılmış bir eğitim kampüsüne bırakacak.

projenin kapsamı ve teknik ayrıntılar:

Proje kapsamında; bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşacak 20 sınıflı lise binası ile bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşacak 100 öğrenci kapasiteli pansiyon inşa edilecek. Lise binasının toplam inşaat alanı 3.189,26 m2, pansiyonun toplam inşaat alanı ise 3.761,90 m2 olarak planlandı. İki binanın toplam inşaat alanı 6.951,16 m2 olacak.

Yapım ihalesi, Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sonuçlandırıldı ve proje 231 milyon 750 bin TL bedelle ihale edildi. İhaleyi CLP İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Elit Özçelik İnşaat Taahhüt ve İnşaat Malzemeleri Nakliye Turizm Yemekçilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı üstlendi.

yapım takvimi ve beklenen etkiler:

Projenin yapım süreci 16 Ekim 2026 tarihinde başlayacak olup, tamamlanmasının 27 Temmuz 2028 tarihinde öngörüldüğü bildirildi. Yeni lise ve pansiyonun hizmete girmesiyle ilçedeki öğrencilerin daha modern fiziki şartlarda eğitim görmesi, barınma imkanlarının artması ve eğitim altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ilçenin eğitim kapasitesine doğrudan katkı sağlayacağını ve özellikle pansiyon kapasitesinin artmasının uzak ilçelerden gelen öğrenciler için önemli bir destek olacağını belirtiyor. Yıkım ve inşaat sürecinde alınacak güvenlik ve çevresel önlemlerle birlikte çalışmanın planlandığı takvim içinde yürütülmesi amaçlanıyor.

ÇARŞAMBA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİN ESKİ BİNASINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI.