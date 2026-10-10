Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Çarşamba'daki 13 yıllık cinayet dosyası yeniden aydınlandı: iki kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2013'te Çarşamba'da öldürülen Arif Yılmaz dosyasının yeniden incelenmesi sonucu 2 şüphelinin yakalanıp tutuklandığını açıkladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çarşamba'daki 13 yıllık cinayet dosyası yeniden aydınlandı: iki kişi tutuklandı

dosyanın yeniden incelenmesi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz hakkındaki faili meçhul dosyanın yeniden ele alındığını bildirdi. Bakanlık, mevcut delillerin ve tanık ifadelerinin güncel teknik imkanlarla tekrar değerlendirildiğini belirtti.

teknik analiz ve HTS incelemesi:

İnceleme kapsamında, daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin de aralarında bulunduğu toplam 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. HTS kayıtları ile tanık beyanlarının yeniden analiz edilmesi ve teknik değerlendirmeler neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli tespit edildi.

gözaltı, tutuklama ve kurumların rolü:

Tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonrası tutuklandı. Gürlek, dosyanın aydınlatılmasında görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür etti.

yetki ve sorumluluğun vurgulanması:

Bakanlık açıklamasında, yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Dosyanın yeniden incelenmesi, soğuk dosyaların modern tekniklerle tekrar ele alınmasının bir örneği olarak gösterildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 2013 YILINDA ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN ARİF...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 2013 YILINDA ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLEN ARİF YILMAZ'IN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DOSYASININ YENİDEN İNCELENMESİ SONUCUNDA 2 ŞÜPHELİNİN YAKALANARAK TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına a...
images

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını k...
images

Çermik'te iş yeri tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı
images

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti

Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 yenerek evinde üç puanı aldı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi