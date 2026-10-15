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Çarşamba’nın kalkınması için kurumlar el ele

Çarşamba’da ilçe daire amirleri, 1 Ekim’de başkan seçilen Selim Yılmaz’ı ziyaret ederek ilçenin gelişimi ve kurumlar arası iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çarşamba’nın kalkınması için kurumlar el ele

ziyaretin amacı ve atmosferi:

Çarşamba ilçesinde görev yapan ilçe daire amirleri, 1 Ekimde gerçekleştirilen seçimlerin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Selim Yılmaza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Çarşamba Ticaret Borsası’nda samimi bir ortamda gerçekleşti ve ilçenin ekonomik ile sosyal gelişimi odağında gerçekleştirilen görüş alışverişine sahne oldu.

Toplantıda, kamu kurumları ile Ticaret Borsası arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Katılımcılar, ortak projeler ve karşılıklı destek mekanizmaları aracılığıyla ilçenin kalkınmasına katkı sağlanmasının önemini vurguladı.

görüşülen başlıca konular:

Görüşmeler sırasında, ilçe ekonomisinin canlandırılması, tarım ve eğitim alanlarında iş birliği fırsatları ile sosyal hizmetlerin etkinleştirilmesi gibi somut başlıklar ele alındı. Selim Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kamu kurumlarıyla koordineli çalışmanın Çarşamba için öncelik taşıdığını belirtti ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği toplantı sonunda, ilçe yönetimi ile Ticaret Borsası arasında sürdürülebilir bir diyalog kurulması ve ortak çalışma programlarının hazırlanması yönünde niyet beyanları öne çıktı.

katılımcılar:

Ziyarete katılan ilçe daire amirleri arasında İlçe Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Nüfus Müdürü Yusuf Çakır, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zekai Varol, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehtap Altun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, Çarşamba Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doğan İliş, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdür Vekili Ramazan Karaca, Orman İşletme Şef Vekili Yavuz Dursun, Millî Emlak Şefi Kemal Dursun ve Kadastro Şefliği’nden Sedat Öztürk yer aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası heyetinde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkerim Pala ve Musa Taşan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Kâtip Üyesi Müslümcan Aydın, Meclis Üyesi Mustafa Toraman ile Genel Sekreter Sercan Yaşar bulundular. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı.

SAMSUN ÇARŞAMBA’DA GÖREV YAPAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİRE AMİRLERİ, ÇARŞAMBA TİCARET...

SAMSUN ÇARŞAMBA’DA GÖREV YAPAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİRE AMİRLERİ, ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN SELİM YILMAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU. ZİYARETTE, İLÇENİN GELİŞİMİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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