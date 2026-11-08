Çarşı Melikgazi kasımpatı günleriyle sonbaharı renklendirdi

Çarşı Melikgazi’de kasımpatı coşkusu

Sonbaharın simgesi kasımpatıların rengarenk dizildiği Çarşı Melikgazi, Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği Kasımpatı Günleri ile festival atmosferine büründü. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi, çarşıya hareketlilik kazandırırken ziyaretçiler hem çiçeklerin arasına serpiştirilmiş etkinlikleri hem de yarışmaları takip ediyor.

Program; sergilenen binlerce kasımpatı bitkisi, fotoğraf köşeleri ve ailelere yönelik etkinliklerin yanı sıra farklı yarışmalarla 15 Kasım tarihine kadar sürecek. Açılışa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile Kayseri il protokolü katıldı.

açılış konuşması ve organizasyonun amacı:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu açılışta yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca çiçek sergisi olmadığını; komşuluk, dostluk ve paylaşımı öne çıkaran bir sosyal yaşam hamlesi olduğunu vurguladı. Palancıoğlu, belediye hizmetlerinin altyapı ve tesis yatırımlarının yanı sıra halkın gönlüne dokunan etkinliklerin de önemine dikkat çekti.

Başkan Palancıoğlu, Kasımpatı Günleri için hazırlıkların birkaç gün öncesinden tamamlandığını belirterek alanda 6500 saksı kasımpatı bulunduğunu, fotoğraf çekinme köşeleri oluşturulduğunu ve ziyaretçilerin etkinlikten ailecek keyif alabileceklerini söyledi. Ayrıca organizasyonun gelecek yıllarda daha büyük ölçekli hale gelmesi için planlar yapıldığını aktardı.

kasımpatının tarihçesi ve sembolik değeri:

Konuşmasında kasımpatı bitkisinin farklı kültürlerdeki yerinden bahseden Palancıoğlu, kasımpatının Türkiye’de daha yeni tanınmasına rağmen çeşitli anlamlar atfedilen bir çiçek olduğunu söyledi. Palancıoğlu, kasımpatının Japonya’da "imparator çiçeği" olarak anıldığını, Çin’de ise tarihinin milattan öncesine dayandığını belirterek bitkinin kültürel derinliğine işaret etti. Ayrıca kasımpatının Kuzey Avrupa ve Asya kökenli olduğunu ve yaklaşık 30’a yakın çeşidi bulunduğunu kaydetti.

Palancıoğlu konuşmasında Çarşı Melikgazi’nin sadece kültürel etkinliklerin değil, aynı zamanda Kayseri’ye ait gıda ve gastronomi ürünlerinin tanıtılacağı bir alan haline geleceğini de anlattı. Geçen hafta düzenlenen Elma Günleri’ne atıfta bulunarak, Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar’ın 17 çeşit elmasının tanıtılıp satışa sunulduğunu ve burada 13 ton elma satıldığını hatırlattı. Palancıoğlu, ilerleyen dönemlerde süt ürünlerine ve diğer yerel ürünlere yönelik günler düzenleneceğini söyledi.

Başkan, Çarşı Melikgazi’nin Kayseri’yi tanıtacak, hijyenik alışverişin yapıldığı ve kentin önemli markalarının yer aldığı bir merkez olması hedefinden söz ederek etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

protokolden destek ve yerel vurgular:

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da etkinlikte konuştu; kendi bahçesinde de kasımpatılar olduğunu ifade eden Elitaş, bitkinin çok yıllık olduğunu ve farklı renk seçenekleri bulunduğunu hatırlattı. Elitaş, Kayseri’nin kültürel değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için belediyelerin çalışmalarıyla şehrin çağ atladığını belirterek Melikgazi Belediye Başkanı’nı tebrik etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan isimlerin konuşmaları, hem yerel yönetimlerin hem de merkezi protokolün benzer hedefler doğrultusunda hareket ettiğini gösterdi: şehirleri yaşanır kılmak, gelenekleri güncellemek ve toplumsal yaşamı güçlendirmek.

Çarşı Melikgazi Kasımpatı Günleri, kasımpatının estetik ve kültürel yönünü ön plana çıkarırken çarşı esnafına da ekonomik hareketlilik sağlıyor. Etkinlik, ziyaretçilere hem görsel bir şölen hem de sosyalleşme imkânı sunuyor; organizasyon süresince fotoğraf köşeleri, yarışmalar ve satış stantları yoğun ilgi görüyor.

Melikgazi Belediyesi, Kasımpatı Günleri üzerinden başlattığı bu kültürel ve ticari hareketliliği sürdürmeyi planlıyor. Etkinlik 15 Kasım’a kadar devam edecek ve ziyaretçiler kasımpatıların yanı sıra planlanan diğer programlara da katılabilecek.

SONBAHARIN GÖZDESİ RENGARENK KASIMPATILARIN SÜSLEDİĞİ ÇARŞI MELİKGAZİ, MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ KASIMPATI GÜNLERİ İLE FESTİVAL TADINDA BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.