krizin sonlanması:

Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkette dünden bu yana devam eden rehine krizi, güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınla sona erdi. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, olay yerindeki komuta merkezinden yayımladığı video mesajında tüm rehinelerin kurtarıldığını ve baskında 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

operasyonun yapısı ve yürütülüşü:

Espriella, operasyona Ulusal Polis ile askeri kuvvetlerin ortak olarak katıldığını ve müdahalenin kendisinin onayıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan, operasyonun "kesinlikle kusursuz" olduğunu ifade ederek, saldırganlara teslim olmaları için fırsat verildiğini ancak bu çağrıya uyulmadığını aktardı. Açıklamada, devletin ve güvenlik güçlerinin kararlı duruşu vurgulandı.

saldırganların talepleri ve rehinelerin durumu:

Saldırganlar, önceki gün bir araç soygunu girişiminin başarısız olmasının ardından Exito süpermarketine girerek içerideki 30 kişiyi rehin almış ve serbest bırakılmaları karşılığında 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep etmişti. Müzakereler sonucu iki grup halinde toplam 10 kişi serbest bırakılmış, kalan rehineler ise düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, Exito adlı süpermarkette dünden bu yana devam eden rehine krizinin sona erdiğini belirterek, tüm rehinelerin kurtarıldığını ve 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.