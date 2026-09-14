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Casoni'den Marsilya'ya uyarı: savunma Beşiktaş'ın hücumuna cevap vermeli

Eski Marsilya çalıştırıcısı Bernard Casoni, Beşiktaş'ın Vlahovic ve Trossard'lı hücum hattını överek Marsilya savunmasının seviye atlaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Casoni'den Marsilya'ya uyarı: savunma Beşiktaş'ın hücumuna cevap vermeli

Casoni, Beşiktaş'ın hücum gücünü överken Marsilya'yı savunma uyarısıyla değerlendirdi

Olympique Marsilya'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Bernard Casoni, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği demeçte, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi karşısındaki görüşlerini paylaştı. Marsilya formasını 221 kez giyen ve 1999-2000 sezonunda takımın başında olan Casoni, kulübün 1993 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi başarısına atıfta bulunarak güncel kadroyu değerlendirdi.

Beşiktaş'ın saha içi planı ve hücum hattı:

Casoni, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki tribün atmosferinden de söz ederek siyah-beyazlıların saha içi agresifliğine dikkat çekti. Ona göre maçın kilit noktası fiziksel mücadele ve ikili mücadelelerdeki tempo olacak; bu bağlamda Beşiktaş'ın topu kazanır kazanmaz ileri oynaması ve baskıyı hissettirmesi gerekecek. Beşiktaş'ın kaliteli ve etkili bir hücum hattı var. Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard gibi isimlerin varlığı, rakip savunmaları anında tehdit ediyor ve bire bir pozisyonlarda baskı kurmayı zorunlu kılıyor.

Marsilya'nın durumu ve savunmaya yönelik uyarılar:

Casoni, Marsilya'nın şu an bir yeniden yapılanma sürecinde olduğunu ve kadro kalitesinin eskiye göre daha az olduğunu belirtti. Bu ortamda oyuncuların baskı altındaki reaksiyonlarının belirleyici olacağını vurguladı. Marsilya savunma hattının kesinlikle seviyesini ve konsantrasyonunu yukarılara çekmesi gerekecek. Casoni, finansal ve sportif koşullar göz önüne alındığında kulübün şu an Avrupa kupası kazanma kapasitesinin eskisiyle kıyaslanamayacağını da sözlerine ekledi.

Tecrübeli çalıştırıma göre büyük Avrupa maçlarında saha içi mentalite ve takımın kendi güçlü yönlerine dayanması belirleyici unsur. Casoni, Marsilya'nın bu karşılaşmada savunma disiplinini artırması ve bireysel hata riskini en aza indirmesi gerektiğini ifade etti.

İHA'ya verdiği röportajda Casoni, karşılaşmanın saha içi tempoyu ve fiziksel mücadeleyi öne çıkaracağını, kazananın bu unsurları daha iyi uygulayacak taraf olacağını düşündüğünü yineledi.

DUSAN VLAHOVİC

DUSAN VLAHOVİC

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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