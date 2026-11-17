casper'in enerji performansını bağımsız kuruluşlarla belgeleme çalışması:

Casper, sürdürülebilir teknoloji yaklaşımının bir parçası olarak bilgisayarlarının enerji performansını uluslararası bağımsız testlerle belgeleyerek şeffaflığını artırıyor. Şirket, enerji verimliliği sonuçlarını ürün geliştirme, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerle bütünleştirerek kullanım ömrünü uzatmaya odaklanıyor.

hangi modeller, hangi kurumlar tarafından test edildi:

Şirketin açıklamasına göre NevoPro P40’ın belirli modelleri TÜV Rheinland tarafından yürütülen ENERGY STAR testlerini başarıyla tamamladı. Diğer taraftan Nirvana A800 ve A900 modelleri için Audix Technology tarafından hazırlanan ENERGY STAR test raporları ve Nemko North America tarafından düzenlenen uygunluk sertifikaları bulunuyor. Ayrıca Nirvana A800 ve A900 modelleri, Avrupa Birliği’nin ErP Ecodesign düzenlemesi kapsamındaki farklı çalışma durumlarındaki enerji tüketimi değerlendirmelerini de geçti.

beş aşamalı kalite kontrol ve malzeme tercihi:

Casper, ürünlerinde dayanıklılığı artırmak için Casper Reliability Engineering System çerçevesinde beş aşamalı bir kalite kontrol uyguluyor. Sistem; 42 güvenilirlik mühendisliği testi, dizüstü bilgisayarlara yönelik 165 denetim kriteri ve 248 donanım ve yazılım doğrulama maddesi içeriyor. Bu kapsamlı kontroller, muhtemel arızaların üretim aşamasında tespit edilmesini ve ürün dayanıklılığının yükseltilmesini hedefliyor. Ayrıca NevoPro P40 modelinde %25 oranında geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı dikkat çekiyor.

Şirket, malzeme seçiminde geri dönüştürülebilirlik ve dayanıklılığı önceliklendiriyor; teknik servis ve garanti verilerinden elde edilen geri bildirimleri de ürün geliştirme süreçlerine entegre ediyor. Bu yaklaşım, hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de kullanıcıların uzun vadeli memnuniyetinin sağlanmasına hizmet ediyor.

satış sonrası hizmet ve kullanım ömrü desteği:

Casper, Türkiye genelinde 105 servis noktası ve sekiz şehirde sunduğu 1 Saatte Servis uygulamasıyla satış sonrası desteğini sürdürüyor. Teknik servislerde arıza tespiti, parça değişimi ve onarım hizmetleri sağlanırken orijinal yedek parça desteği cihazların ömrünün uzatılmasına katkı sunuyor. Şirket ayrıca servis ve garanti verilerini ürün iyileştirmelerinde kullanarak döngüsel kullanım hedefini destekliyor.

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman konuyla ilgili, "Ürünlerimizi geliştirirken yalnızca bugünkü performanslarını değil, yıllar boyunca nasıl kullanılacaklarını da dikkate alıyoruz. Casper olarak enerji performansımızı bağımsız testlerle belgeliyor, mühendislik ve kalite kontrol süreçlerimizle ürün dayanıklılığını destekliyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizle de kullanıcılarımızın bilgisayarlarını uzun yıllar kullanabilmelerine katkı sağlıyoruz" diyerek sürdürülebilirlik stratejisinin bütüncül yapısını özetledi.

Bağımsız laboratuvar onayları ve kapsamlı kalite süreçleri, tüketiciler ve kurumlar için ürün tercihinde belirleyici bir gösterge işlevi görüyor; Casper ise bu verileri cihazların dayanıklılığını ve kullanım ömrünü uzatacak uygulamalarla desteklemeyi sürdürüyor.

CASPER PAZARLAMA VE OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERAY KARAMAN