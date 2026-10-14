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Çatalca açıklarında fırtınada sürüklenen ticari gemi Çilingöz sahiline karaya oturdu

Çatalca açıklarında fırtınada halatı kopan ticari gemi Çilingöz sahilinde karaya oturdu. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet müdahaleye başladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatalca açıklarında fırtınada sürüklenen ticari gemi Çilingöz sahiline karaya oturdu

Olayın gelişimi:

İstanbul Çatalca’da öğle saatlerinde Karadeniz’de seyir halindeki bir ticari gemi, çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı koparak sürüklendi. Sürüklenme sonucu gemi, Çilingöz sahilinde karaya oturdu.

Durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışmaları:

Ekipler, karaya oturan geminin kurtarılması için bölgedeki çalışmaları başlattı. Operasyonlar deniz ve kıyı hattından organize edilerek geminin güvenli bir şekilde tekrar açığa alınması hedefleniyor.

Bölgedeki çalışmaların devam ettiği, gerekli ekipman ve personelin sevk edildiği bildirildi. Yetkililer, önceliğin çevre güvenliği ve deniz trafiğinin korunması olduğunu belirterek, gelişmelerin resmi açıklamalarla paylaşılacağını aktardı.

ÇATALCA&#039;DA FIRTINA NEDENİYLE SÜRÜKLENEN GEMİ ÇİLİNGÖZ SAHİLİ AÇIKLARINDA KARAYA OTURDU.

ÇATALCA'DA FIRTINA NEDENİYLE SÜRÜKLENEN GEMİ ÇİLİNGÖZ SAHİLİ AÇIKLARINDA KARAYA OTURDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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