Çatalca Çilingoz sahilinde karaya oturan gemi için ekipler harekete geçti

olay yeri ve müdahale:
Çatalca Çilingoz Sahili'nde bir gemi karaya oturdu. İhbarın ardından bölgeye kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler sahile ulaşarak ilk müdahaleyi ve güvenlik önlemlerini aldı; çevredeki personel ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi.
durum değerlendirmesi ve takip:
Gemiye ilişkin teknik durum ve karaya oturma nedenine dair resmi açıklama bekleniyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme ve koordinasyonu sürdürüyor.
Çatalca'da gemi karaya oturdu
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