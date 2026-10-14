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Çatalca Çilingoz sahilinde karaya oturan gemi için ekipler harekete geçti

Çatalca Çilingoz Sahili'nde bir gemi karaya oturdu; olay yerine kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi, gelişmeler takip ediliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatalca Çilingoz sahilinde karaya oturan gemi için ekipler harekete geçti

olay yeri ve müdahale:

Çatalca Çilingoz Sahili'nde bir gemi karaya oturdu. İhbarın ardından bölgeye kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler sahile ulaşarak ilk müdahaleyi ve güvenlik önlemlerini aldı; çevredeki personel ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi.

durum değerlendirmesi ve takip:

Gemiye ilişkin teknik durum ve karaya oturma nedenine dair resmi açıklama bekleniyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme ve koordinasyonu sürdürüyor.

Çatalca&#039;da gemi karaya oturdu

Çatalca'da gemi karaya oturdu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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