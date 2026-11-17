Çatalca'da depo baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Çatalca'da depo olarak kullanılan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

12 Kasım tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince depoya operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

OPERASYONDA 18 KİLO 900 GRAM SIVI METAMFETAMİN VE 25 LİTRE 150 MİLİLİTRE ASETON MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ