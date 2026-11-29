Çatalca'da kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'daki su baskınlarında mahsur kalan 39 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Vali Gül, selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu ve Karamandere'de bir kahvehaneye girerek köylülerle sohbet etti.

vali bölgeden bilgi verdi:

Gül, yaptığı açıklamada ekiplerin sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra da gelecek ihbarlara arkadaşlar müdahale ediyorlar. Su seviyesi çok yüksek olmadığı için olağanüstü bir sıkıntısı olan hemşehrimiz yok."

ekiplerin müdahalesi ve durum değerlendirmesi:

Vali ayrıca araçların hareket edemiyor olabileceğini, bunun dışında mahsur kalanların ekiplerce bulunduğunu söyledi: "Ama araba gitmiyordur, mahsur kalmıştır orada da bütün ekipler sahada. Şu anda herkese ulaşıldı ve hepsi alındı. Bundan sonra yenisi olursa onlara da müdahale edilecek."

Yetkililer, bölgedeki çalışmaları sürdürürken gelen yeni ihbarlara anında müdahale edilmesinin öncelik olduğunu vurguladı.

İstanbul Valisi Gül: "Çatalca'da 39 kişi kurtarıldı"