Çatalca'da ani taşkın: Karamandere ve Karacaköy'de 12 kişi kurtarıldı

İstanbul Çatalca'da etkili olan sağanak, Karamandere bölgesinde dere taşmasına neden oldu. Taşkın bazı yolları ve yerleşim alanlarını etkileyerek araçların suya gömülmesine yol açtı.

Bölgede yaşananlar:

Yoğun yağış sonrası dere yatağı taşarken özellikle Karamandere ve Karacaköy mahalleleri su baskınlarından etkilendi. Kısa sürede yükselen su bazı noktalarda vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu ve yerel ulaşım aksadı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalanlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla toplam 4'ü çocuk olmak üzere 12 kişi kurtarıldı ve güvenli bölgelere alındı.

Ekiplerin bölgede arama, tahliye ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Çatalca'da dere taştı: 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı