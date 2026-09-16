Çatalca'da baskında 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışma sonucu Çatalca'da düzenlenen operasyonda toplam 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

operasyon detayları:

Çalışma kapsamında 15 Eylül tarihinde bir ev, bir otomobil ve bir tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 11 kilo 500 gram kokain bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÇATALCA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 KİLO 500 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ