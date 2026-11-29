Çatalca'da taşkın etkileri:

İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından özellikle Karamandere ve Karacaköy çevresinde su seviyeleri yükseldi ve taşkınlar görüldü.

taşkının ulaştığı noktalar:

Karamandere'nin taşması sonucu Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar su altında kaldı. Karacaköy Mahallesi'nde ise Binkılıç Deresi taştı ve çevredeki yollar ile bazı yerleşim alanlarında su birikintileri oluştu.

kurtarma çalışmaları ve son durum:

Bölgeye sevk edilen İBB ve AFAD ekipleri, şişme botlarla arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle 2'si çocuk 4 kişi botlarla güvenli bölgelere çıkarıldı.

Yetkililer, taşkın bölgesinde çalışmaların sürdüğünü ve diğer yerleşim yerleri için teyakkuz halinde olunduğunu bildirdi. Vatandaşlara ani yükselen su seviyelerine karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

KARACAKÖY MAHALLESİ'NDE BİNKILIÇ DERESİ'NİN YÜKSELMESİ ÜZERİNE BÖLGEDE BOTLARLA ARAMA KURTARMA YAPAN EKİPLER 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİYİ KURTARDI.