Çatalca'da taşkına müdahale

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Çatalca'da dere taştı ve çevrede bulunan çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Bölgeden gelen ihbar üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin ilk hedefi, risk altındaki kişileri tespit etmek ve kısa sürede güvenli bölgelere ulaştırmaktı. Müdahale sırasında ulaşım ve tahliye koordinasyonu ön plana çıktı.

itfaiye müdahalesi:

İstanbul itfaiyesi, taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için sahada kapsamlı bir operasyon yürüttü. Ekipler, gerekli donanım ve personelle müdahale ederek vatandaşları bulundukları yerlerden aldı.

tahliye ve kamuoyu paylaşımı:

Müdahale sonucunda mahsur kalanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. İstanbul itfaiyesi kurtarma anlarının görüntülerini paylaşarak operasyonun ilerleyişine dair bilgi verdi.

Olay, bölgedeki şiddetli yağışın yerel ölçekte taşkına yol açabildiğini gösterirken, acil durum ekiplerinin müdahalesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çatalca'da mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı