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Cataloluk'ta boş iki katlı ev alevlere teslim oldu

Çataloluk köyündeki boş iki katlı evin üst katında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cataloluk'ta boş iki katlı ev alevlere teslim oldu

olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Cide ilçesi Cataloluk köyünde, Ömer Soy'a ait olduğu belirtilen iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, alevlere ilk anda kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerinde devam eden soğutma çalışmaları, alevlerin yeniden alevlenmesini önlemeye yönelik tedbirlerle sürdürüldü.

olayın ardından ve inceleme:

Bölge halkı ve yetkililer yangının büyümeden söndürülmesinin önemine vurgu yaptı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer benzer olaylara karşı boş binaların düzenli kontrol edilmesi ve erken ihbarın önemini tekrar hatırlattı.

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; maddi hasarın boyutu itfaiye raporlarıyla netleşecek. Yetkililerin ve ekiplerin hızlı müdahalesi, olası daha büyük bir faciayı önledi.

Kastamonu&#039;da iki katlı ev alev alev yandı

Kastamonu'da iki katlı ev alev alev yandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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