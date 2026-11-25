Karadeniz fırtınası Çatalzeytin sahilini vurdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sahil boyunca oluşan dev dalgalar tahkimat duvarını yıktı ve bazı kaldırımları söktü. Dalgaların sürüklediği molozlar, sahil yolunda güvenli ulaşımı tehlikeye soktu.

sahil yolu ve ulaşım:

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda bir bölüm, dalgaların getirdiği taş ve molozlar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle tek şeride kapatıldı. Yetkililer, yolun temizlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

yerel müdahale ve halkın durumu:

Kafe işletmecisi Tamer Çetin, "Şiddetli dalgalar sahili döve döve tahkimat duvarını yıktı. Dalgalar sahildeki kaldırımlara da zarar verdi. Şu anda belediye ekipleri önlem alıyor. Dalgalar neredeyse yolun tek şeridini alıp götürecek. Denizde oluşan dalgaların boyu halen şiddetli şekilde devam ediyor" dedi. Belediye ekipleri, sahil hattında hasar tespiti ve bariyer çalışması yapıyor; meteorolojik uyarılar sürüyor.

KASTAMONU’NUN DENİZE KIYISI BULUNAN SAHİL İLÇESİ ÇATALZEYTİN’DE FIRTINA SONRASI OLUŞAN DEV DALGALAR, İSTİNAT DUVARI İLE YOLUN KENARINDA BULUNAN KALDIRIM YIKILDI. DEV DALGALAR NEDENİYLE YOLUN TEK ŞERİDE TRAFİĞE KAPATILDI.