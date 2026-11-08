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Çatı alevleri Çavdarlı'da yan yana iki binanın çatısını etkiledi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Çavdarlı mevkiinde boş bir binanın çatı katında başlayan yangın bitişik binanın çatısına sıçradı, itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatı alevleri Çavdarlı'da yan yana iki binanın çatısını etkiledi

Olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Çavdarlı mevkiinde, boş bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer binanın çatısına da sıçradı.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle iki binanın çatısındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

soğutma ve değerlendirme:

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili bilgiler yetkililer tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BOŞ BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİKTEKİ...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BOŞ BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİKTEKİ BİNANIN ÇATISINA DA SIÇRADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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